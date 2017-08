EU-Kommission : Kapitalmarktunion – Konsultation zu Hindernissen für Nachhandelsdienste in den Finanzmärkten

Die EU-Kommission hat am 23.8.2017 eine öffentliche Konsultation über die Verbesserung von Nachhandelsdienstleistungen in den Finanzmärkten gestartet. Dabei geht es u. a. um Clearing, Abwicklung und Sicherheiten-Management. Grenzüberschreitende Transaktionen sind nach wie vor teurer als inländische Geschäfte. Ein effizienteres Umfeld für Nachhandelsdienstleistungen könnte diese Kosten senken. Interessierte Kreise können sich bis zum 15.11.2017 an der Konsultation beteiligen.

(Meldung um EU-Kommission vom 23.8.2017)