BMF : Abgrenzung der Land- und Fortwirtschaft vom Gewerbe im Bereich des Weinbaus

Das BMF äußert sich in einem Schreiben vom 19.10.2017 – IV C 7 – S 2233/17/10002 – zur Steuerrechtlichen Behandlung eigener und fremder Erzeugnisse in Haupt- und Nebenbetrieben.

Volltext unter BBL2017-2645-3