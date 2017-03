EFRAG : Übernahmeempfehlung von IFRS 16 finalisiert

-tb- Am 27.3.2017 hat die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) die endgültige Übernahmeempfehlung zur neuen Leasingbilanzierung nach IFRS 16 veröffentlicht. Wie bereits im Entwurf der Empfehlung erläutert, geht die EFRAG davon aus, dass IFRS 16 alle Kriterien der IAS-Verordnung erfüllt. Die EFRAG ist weiterhin der Meinung, dass die Übernahme dem öffentlichen Interesse in Europa diene. Die Presseerklärung ist auf den Internetseiten der EFRAG veröffentlicht (http://www.efrag.org/News/Project-268/EFRAG-Endorsement-Advice-on-IFRS-16-Leases--).