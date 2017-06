IASB : Veröffentlichung von IFRIC 23 zu IAS 12 Ertragsteuern

-tb- Am 7.6.2017 hat der International Accounting Standards Board (IASB) die Interpretation IFRIC 23 (Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung) veröffentlicht. Zielsetzung der Interpretation ist die Klarstellung von Unsicherheiten bei der Anwendung von IAS 12 (Ertragsteuern). So können beispielsweise Unsicherheiten dahingehend bestehen, wie ertragsteuerliche Aspekte zu behandeln sind und ob die Steuerbehörden die Anwendung der Unternehmen akzeptieren. IAS 12 spezifiziert, wie Steuern bilanziert werden müssen, aber nicht wie die Effekte der Unsicherheit abgebildet werden. Dies wird nun in IFRIC 23 näher erläutert. Die Pressemitteilung und die Interpretation sind unter http://www.ifrs.org/news-and-events/2017/06/international-accounting-standards-board-issues-interpretation-on-ias-12-income-taxes/ abrufbar.