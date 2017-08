Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) will ein Rundschreiben zur Beschwerdebearbeitung

in Wertpapierhandel und Kreditwesen/Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement herausbringen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) kritisiert in seinem Schreiben an die BaFin, dass die gewählten aufsichtlichen Instrumente im Ergebnis zu einem Nebeneinander von teilweise unterschiedlichen Regelkreisen zum Beschwerdemanagement führen.

(IDW Aktuell vom 7.8.2017)