EFRAG : Stellungnahme zu IAS 16-Änderungsvorschlägen

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 10.11.2017 ihre endgültige Stellungnahme gegenüber dem IASB zum Standardentwurf ED/2017/4 (Sachanlagen — Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung) veröffentlicht. Die EFRAG ist skeptisch, ob der Standardentwurf die aufgeworfenen Fragen ausreichend adressiert. Die Beratungsgruppe merkt außerdem an, dass die vorgeschlagenen Anpassungen eine größere Anzahl an Transaktionen und Umständen betreffen werden als die dem IFRS Interpretations Committee unterbreitete Frage. Die umfassende Stellungnahme ist unter http://www.efrag.org/News/Project-297/EFRAGs-comment-letter-on-the-IASBs-ED20174-Property-Plant-and-Equipment---Proceeds-before-Intended-Use-Proposed-amendments-to-IAS-16 veröffentlicht.