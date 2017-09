DRSC : Stellungnahme an den IASB zum DP/2017/1 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) hat am 27.9.2017 seine Stellungnahme an den IASB zum IASB-Diskussionspapier DP/2017/1 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure übermittelt. In Ergänzung hat das DRSC auch seine Stellungnahme an EFRAG übermittelt, in der sich der IFRS-Fachausschuss den Zusatzfragen von EFRAG zum IASB-Diskussionspapier widmet.