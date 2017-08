DRSC : Stellungnahme an das IFRS IC zu den vorläufigen Entscheidungen der Juni-Sitzung

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) hat am 21.8.2017 eine Stellungnahme an das IFRS IC übermittelt, die unter https://www.drsc.de/app/uploads/2017/08/170821_CL_ASCG_IFRSIC_Interpret.pdf abrufbar ist. Darin kommentiert es die im Juni 2017 von IFRS IC getroffenen vorläufigen Entscheidungen. Den Beschlüssen zu IFRS 9, IAS 37 und IAS 38 stimmt es nicht zu, da jeweils Details unklar blieben bzw. mehrere Auslegungsmöglichkeiten dargelegt würden, was nicht sachgerecht erscheine. Dem Beschluss zu IAS 28 stimmt es grundsätzlich zu, verweist aber auf übergeordnete, nach wie vor ungeklärte Fragen zu gemeinsamer Kontrolle und zur Equitymethode.

(www.drsc.de)