HAARMANN Steuerkonferenz





Die HAARMANN Steuerkonferenz am 16. und 17. Februar 2017 im Hotel Adlon in Berlin ist eine der renommiertesten Steuerrechts- veranstaltungen in Deutschland.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen alljährlich Fallstudien und Diskussionen zum deutschen und internationalen Steuerrecht sowie aktuelle Steuerfragen in Deutschland.

Alle Informationen finden Sie unter

www.haarmann-steuerkonferenz.de.