IDW : Positionspapier zum Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung („Optionsmodell“)

Mit dem Vorschlag, Personengesellschaften eine Option zur Körperschaftsbesteuerung einzuräumen, hat das Institut derVWirtschaftsprüfer (IDW) seine Position zur Reform der Unternehmensbesteuerung in der nächsten Legislaturperiode konkretisiert. Mit dem Optionsmodell schlägt das IDW eine weitestgehend aufkommensneutrale Reform des deutschen Unternehmenssteuerrechts vor, die einen Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung sowie eine Bürokratieentlastung für Personengesellschaften zum Ziel hat.

Der Vorschlag knüpft, so das IDW, an praxiserprobte bestehende Rechtsnormen an und lasse sich effizient umsetzen. Zum Übergang zur Kapitalgesellschaftsbesteuerung solle Personengesellschaften die Möglichkeit eröffnet werden, einen fiktiven Formwechsel für steuerliche Zwecke durchzuführen. Ein zivilrechtlicher Rechtsformwechsel ist nach dem Vorschlag nicht erforderlich. Im Anschluss solle die Besteuerung der optierten Personengesellschaft nach Kapitalgesellschaftsgrundsätzen unter Anwendung des Körperschaftsteuergesetzes erfolgen.

(IDW Aktuell vom 28.8.2017)