Das IAASB hat am 29.11.2016 ein Diskussionspapier veröffentlicht, das sich mit Art, Umfang und den Anlässen der Beauftragung von sogenannten vereinbarten Prüfungshandlungen (Agreed-Upon Procedures) und ähnlichen Leistungen sowie deren Auswirkungen auf die Standards des IAASB (IAASB Discussion Paper: Exploring the Demand for Agreed-Upon Procedures Engagements and Other Services, and the Implications for the IAASB’s International Standards) befasst.