IFRS-Stiftung : Memorandum of Understanding zwischen dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und der IFRS-Stiftung

-tb- Die IFRS-Stiftung hat am 5.9.2017 ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (englisch Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) vereinbart. Damit wird die gegenseitige Zusammenarbeit der beiden Organisationen, die auf strategischer wie auch operativer Ebene bereits seit Längerem bestand, auch formal bekräftigt. Diese Zusammenarbeit soll zukünftig noch verstärkt werden, um die Stabilität und Transparenz der Kapitalmärkte weiter zu erhöhen. Das MoU ist unter http://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/memoranda/bcbs-memorandum.pdf?la=en&hash=32437975FBDFDA51862A9BFE58C6A96A970A2D1B abrufbar.