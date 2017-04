ESMA : Jahresbericht zu den Aktivitäten der EU-Rechnungslegungsenforcer

-tb- Am 10. April 2017 hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ihren Jahresbericht zu den Aktivitäten der EU-Rechnungslegungsenforcer und ihren Erkenntnissen für das Jahr 2016 veröffentlicht. Bei der Analyse von Abschlüssen von 1258 europäischen IFRS-Emittenten wurden insbesondere Mängel in den Bereichen Darstellung des Abschlusses, Wertminderung nicht-finanzieller Vermögenswerte und der Bilanzierung von Finanzinstrumenten identifiziert. Über 40% der festgestellten Mängel trat in einem der drei Bereiche auf. Im Jahr 2017 wird der prioritäre Fokus der Aufsichten auf der Darstellung der finanziellen Performance, der Unterscheidung zwischen Eigenkapitalinstrumenten und finanziellen Verbindlichkeiten sowie auf der Offenlegung von Auswirkungen neuer Standards des IASB liegen. Der vollständige Jahresbericht in englischer Sprache ist auf der Internetseite der ESMA verfügbar (https://www.esma.europa.eu/document/enforcement-and-regulatory-activities-accounting-enforcers-in-2016).