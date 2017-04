IASB : IFRS-Stiftung veröffentlicht den Jahresbericht 2016

-tb- Die IFRS Stiftung hat am 25.4.2017 den Jahresbericht 2016 herausgegeben. Der Bericht gibt einen Überblick über die Aktivitäten der IFRS Stiftung während des vergangenen Jahres. In dem Bericht geht die Stiftung darauf ein, wie in der Finanzberichterstattung eine bessere Kommunikation erreicht werden kann. Außerdem adressiert der Jahresbericht die IASB-Reformprojekte der Versicherungsverträge und des überarbeiteten Rahmenkonzepts. Der Jahresbericht ist auf den Internetseiten des IASB veröffentlicht (http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-Foundation-publishes-2016-Annual-Report.aspx).