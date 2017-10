IDW EPS 270 n. F. legt erstmals dar, dass über eine wesentliche Unsicherheit eine Angabepflicht in sämtlichen HGB-Abschlüssen besteht. In der Regel erfolgen diese Angaben im Anhang. Wird kein Anhang aufgestellt, können diese Ausführungen bspw. unter der Bilanz erfolgen. Falls der Abschlussprüfer zu der Schlussfolgerung kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, hat er festzustellen, ob die entsprechenden Angaben im Anhang und - sofern einschlägig - im Lagebericht gemacht wurden. Der Abschlussprüfer hat in diesem Fall einen Hinweis über die wesentliche Unsicherheit in einen gesonderten Abschnitt des Bestätigungsvermerks aufzunehmen. IDW EPS 270 n. F. enthält Formulierungsbeispiele für diesen Hinweis.

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat den Entwurf einer Neufassung des IDW-Prüfungsstandards "Die Beurteilung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW EPS 270 n.F.)" am 19.10.2017 verabschiedet. Es besteht die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 28.2.2018.

Der Entwurf wird in der IDW Life 11/2017 veröffentlicht werden. Ein Download steht unter www.idw.de in der Rubrik IDW Verlautbarungen, Entwürfe.



(IDW Aktuell vom 23.10.2017)