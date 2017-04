IDW : HFA verabschiedet IDW PS 983 zur Prüfung des Internen Revisionssystems

Der Hauptfachausschuss des IDW (HFA) hat eine Serie von Prüfungsstandards (IDW PS 981, 982 und 983) für freiwillige Prüfungen von Corporate Governance Systemen verabschiedet. Zusammen mit dem Deutschen Institut für Interne Revision e.V. (DIIR) entstanden mit IDW PS 983 und DIIR Revisionsstandard Nr. 3 inhaltlich weitestgehend gleichlautende Standards zur Prüfung von Internen Revisionssystemen. Der IDW PS 983 sieht verpflichtend eine Beurteilung des Internen Revisionssystems anhand der Regelungen der verbindlichen Elemente der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) vor. Dabei wird eine Beurteilung unter Anwendung des bestehenden DIIR-Kriterienkatalogs (als Anlage im Standard enthalten) als sachgerecht erachtet. Der bestehende Kriterienkatalog wurde aufgrund aktueller Änderungen in den IPPF und aufgrund von Erfahrungen aus durchgeführten Quality Assessments geringfügig angepasst und um zwei zusätzliche Kriterien ergänzt. Bei der Beurteilung, ob der Wirtschaftsprüfer bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (sog. Public Interest Entities – PIE) neben der Abschlussprüfung auch eine Prüfung des Internen Revisionssystems nach diesem IDW-Prüfungsstandarddurchführen darf, sind Art. 5 Abs. 1 S. 2 Buchst. h EU-Abschlussprüferverordnung (EU-VO) sowie Punkt 3.10 des IDW-Positionspapiers zu „Nichtprüfungsleistungen des Abschlussprüfers (IDW Positionspapier)“ in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten. IDW PS 983 wird in IDW Life 4/2017 veröffentlicht werden.

Das DIIR veranstaltet am 9./10.5.2017 in Berlin eine Tagung zum Thema „Quality Assessment“. Zum IDW PS 983 referieren Dr. Stefan Schmidt, WP/StB, Vorsitzer des HFA, und Andreas Pöhlmann, WP/StB, Fachreferent im IDW für die Prüfung Interner Revisionssysteme. Im IDW-Verlag ist ein Kurzkommentar zum ISAE 3000 von Almeling/Böhm erschienen: Betriebswirtschaftliche Prüfung nach ISAE 3000 (Revised).



S. dazu auch die PM des IDW vom 7.4.2017, die unter www.idw.de abrufbar ist.

(IDW Aktuell vom 7.4.2017)