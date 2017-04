EFRAG : Gründung eines akademischen Gremiums und Netzwerks

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 5.4.2017 bekanntgegeben, dass sie ein akademisches Gremium gründet. Die EFRAG möchte mit dem Gremium seine Beziehungen zu den akademischen Führern im Bereich Rechnungslegung ausbauen und der europäischen Stimme in der internationalen Rechnungslegungsdebatte mehr Gehör verschaffen. Die Zusammensetzung des Gremiums ist paneuropäisch. Die dazugehörige Presseerklärung und die Zusammensetzung des Gremiums sind auf den Internetseiten der EFRAG veröffentlicht (http://www.efrag.org/News/Public-104/EFRAG-Academic-Panel-and-new-Academic-Network-to-boost-EFRAGs-evidence-based-work-on-financial-reporting).