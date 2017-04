FSR : Evaluation der Auswirkungen der G20-Reform

-tb- Am 11.4.2017 hat der Financial Stability Board (FSB) ein Dokument veröffentlicht, in welchem ein Rahmen zur Evaluation der finanziellen Reformen der G20-Staaten nach der globalen Finanzmarktkrise vorgestellt wird. Mithilfe dieses Rahmens kann die Zielerreichung der jeweiligen Reformen in den Ländern nachvollzogen und eventueller Handlungsbedarf abgeschätzt werden. Die Presseerklärung und das Dokument sind auf den Internetseiten des FSB verfügbar (http://www.fsb.org/2017/04/fsb-consults-on-framework-for-post-implementation-evaluation-of-the-effects-of-the-g20-financial-regulatory-reforms/).