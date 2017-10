EFRAG : Entwurf einer Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Änderungen der Definition von Wesentlichkeit

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 2.10.2017 einen Entwurf einer Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Änderungen der Definition von Wesentlichkeit (ED/2017/6) veröffentlicht. EFRAG unterstützt in diesem die Vorschläge des International Accounting Standards Board (IASB). Allerdings regt EFRAG an, die Wesentlichkeitsdefinition direkter als Information zu definieren. Die Kommentierungsfrist läuft bis zum 5.1.2018. Die Mitteilung ist unter http://www.efrag.org/News/Project-291/EFRAGs-draft-comment-letter-on-the-IASBs-Exposure-Draft-ED20176-Definition-of-Material---Proposed-amendments-to-IAS-1-and-IAS-8- abrufbar.