EFRAG : Entwurf der Stellungnahme zum Diskussionspapier zu Angabeprinzipien

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 8.6.2017 den finalen Stellungnahmenentwurf zum IASB-Diskussionspapier DP/2017/1 (Angabeninitiative – Angabeprinzipien) veröffentlicht. Der International Accounting Standards Board (IASB) hatte im März 2017 das Diskussionspapier zu Angabeprinzipien veröffentlicht. Während die EFRAG mit der Zielsetzung übereinstimmt, die Angabeprinizipien der IFRS zu verbessern, zeigt sie sich hinsichtlich der bisher nur geringfügigen Änderungsvorschläge kritisch. Sie kritisiert überdies, dass es dem Diskussionspapier an einer Richtungsvorgabe für die nächsten Phasen fehle und dass die Problematik der Angabenüberfrachtung zu wenig adressiert würde. Die Pressemitteilung und derStellungnahmenentwurf sind unter http://www.efrag.org/News/Project-277/EFRAGs-draft-comment-letter-on-the-IASBs-Discussion-Paper-DP20171-Disclosure-Initiative---Principles-of-Disclosure abrufbar.