SEC : Einreichung des IFRS-Abschlusses in XBRL

-tb- Am 1.3.2017 hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bekanntgegeben, dass ausländische Emittenten IFRS-Abschlüsse ab sofort in XBRL-Format einreichen können. Die Einreichung in XBRL wird für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 15.12.2017 enden, verpflichtend sein. Die SEC geht davon aus, dass das neue Format zu einer Verbesserung der Abrufbarkeit, Analyse und Vergleichbarkeit der IFRS-Abschlüsse führen wird. Die Pressemitteilung ist auf den Internetseiten der SEC veröffentlicht (https://www.sec.gov/news/pressrelease/2017-58.html).