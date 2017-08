IFAC : Bericht zur Verbesserung professioneller Skepsis

-tb- Die drei Standardsetzer International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) und der International Accounting Education Standards Board (IAESB) haben am 14.8.2017 einen Bericht veröffentlicht, der die Bedeutung verbesserter professioneller Skepsis betont. Die Standardsetzer, die der International Federation of Accountants (IFAC) angehören, hatten eine Arbeitsgruppe erstellt, um Möglichkeiten der Verbesserung internationaler Standards zu evaluieren, wie das Konzept der professionellen Skepsis gestärkt werden könnte. In Anbetracht der zunehmenden Komplexität der Finanzberichterstattung messen die Standardsetzer diesem Aspekt eine hohe Bedeutung zu. Der Bericht ist unter folgendem Link https://www.ifac.org/publications-resources/toward-enhanced-professional-skepticism abrufbar.