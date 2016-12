FASB : Anpassungen an Vorschriften zur Umsatzerfassung

-tb- Am 21.12.2016 veröffentlichte der Financial Accounting Standards Board (FASB) Anpassungen an den aktuellen Vorschriften zur Umsatzerfassung (http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176168724133). Konkret handelt es sich um eher technische Anpassungen, die der Klarstellung der Regelungen dienen, darüber hinaus aber keine Änderung der gegenwärtigen Rechnungslegungspraxis implizieren. Weitere Details hierzu sowie die endgültige Aktualisierung No. 2016-20 stellt der FASB auf seiner Internetseite zur Verfügung (http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156316498).