IESBA : Änderungen am Code of Ethics zum Thema „Anreize“ (Inducements) vorgeschlagen

Der International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) hat aktuell eine öffentliche Konsultation (Exposure Draft) zu Änderungen am Code of Ethics zum Thema „Anreize“ gestartet (Proposed Revisions to the Code Pertaining to the Offering and Accepting of Inducements).