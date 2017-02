ArbG Berlin : Teilurteil bei Entscheidungsreife eines Kündigungsschutzantrags bei Verbindung mit einem nicht entscheidungsreifen Auflösungsantrag

ArbG Berlin, Urteil vom 13.1.2017 – 28 Ca 3744/16

Volltext: BB-ONLINE BBL2017-436-6

Leitsätze

Wird ein Kündigungsschutzantrag (§ 4 Satz 1 KSchG) mit einem Auflösungsantrag (§ 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG) verbunden, so ist bei Entscheidungsreife der Kündigungsschutzklage im Lichte des ArbGlichen Beschleunigungsgebots (§§ 9 Abs. 1, 61 a Abs. 1 ArbGG) nach Möglichkeit auch dann durch Teilurteil (§ 301 Abs. 1 ZPO) bereits erstinstanzlich zu befinden, wenn wegen des Auflösungsantrags – etwa zur Wahrung von Schriftsatzfristen zum dortigen Streitstoff – nicht sofort „durchentschieden“ werden kann (entgegen BAG 4.4.1957 – 2 AZR 456/54 – AP § 301 ZPO Nr. 1; 9.12.1971 – 2 AZR 118/71 – AP Art. 56 ZA-Nato Truppenstatut Nr. 3 [beide: Juris]).

Sachverhalt

Es geht um einen Auflösungsantrag der Gekündigten nach sozialwidriger Kündigung (§ 9 Abs. 1 Satz 1[1], Abs. 2[2], § 10[3] KSchG). - Vorgefallen ist folgendes:

I. Wegen der Verhältnisse der Parteien und wegen des Sach- und Streitstandes wird zunächst auf die tatbestandlichen Angaben im Teilurteil vom 24. Juni 2016[4] verwiesen, das im Berufungsrechtszug in Kürze zur Überprüfung ansteht. Erstinstanzlich geht es derzeit noch um einen Auflösungsantrag der Klägerin, den diese mehreren Kündigungsschutzanträgen im Kammertermin am 24. Juni 2016 nachgereicht hat[5]. Sie hält ein Festhalten am Arbeitsverhältnis für nicht länger zumutbar[6]. Insbesondere habe sich der Geschäftsführer der Beklagten ihr gegenüber zunächst damit „grob fehlerhaft und schikanös“ verhalten, dass er sie in Kenntnis der Unwirksamkeit einer nur mündlich erklärten Kündigung mit Kündigung bedacht habe[7]. Anschließend habe er sie „wegen Belanglosigkeiten vorgeführt“ und nach anwaltlicher Beratung eine „Verdachtskündigung“ offensichtlich konstruiert[8]. In allem liege ein fortgesetztes schikanöses Verhalten ihr gegenüber, welches zeige, dass mit einer gedeihlichen Zusammenarbeit nicht mehr zu rechnen sei[9]. Insbesondere sei zu befürchten, dass die Beklagte ihr bei etwaiger künftiger Zusammenarbeit weiterhin konstruierte arbeitsvertragliche Verfehlungen vorwerfen würde[10]. Sie jedenfalls, würde sich ausspioniert und überwacht fühlen[11].

II. Die Klägerin beantragt zuletzt sinngemäß,

das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, einen Betrag von 6.200,-- Euro (brutto) aber nicht unterschreiten sollte, zum 31. Mai 2016 aufzulösen.

Die Beklagte beantragt,

den Auflösungsantrag zurückzuweisen.

III. Sie hält das Auflösungsbegehren der Klägerin der Sache nach für gegenstandslos[12]. Insbesondere sei noch nicht einmal im Ansatz substantiiert begründet, warum ihr die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten sein solle[13]. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass Auflösungsgründe im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG[14] wegen des durch den vom Gesetz intendierten Bestandsschutzes zusätzlicher Umstände bedürfe, die über die Kündigung, den Kündigungsschutzprozess und die bloße Sozialwidrigkeit der Kündigung hinausgingen[15]. Solche Gründe trage die Klägerin indessen „überhaupt nicht vor, jedenfalls nicht substantiiert“[16]. Tatsächlich sei vielmehr davon auszugehen, dass sich die Klägerin nun wegen einer neuen Arbeitsstelle lösen wolle[17]. Dies könne sie jedoch, so die Beklagte weiter[18], unproblematisch durch schlichte Erklärung nach § 12 KSchG[19]. Demgegenüber sei es nicht Aufgabe des Gerichts, für die Klägerin eine solche Beendigung zu übernehmen, zumal besagte Beendigung nach § 9 KSchG nur gegen Zahlung einer Abfindung durch die Arbeitgeberseite zu erfüllen sei[20].

IV. Hierzu erwidert die Klägerin unter anderem[21], sie gehe davon aus, hinreichend substantiiert vortragen zu haben[22], erbitte anderenfalls richterlichen Hinweis nach § 139[23] Abs. 1 ZPO[24]. Im Übrigen habe sie bereits vorgerichtlich versucht, mit der Beklagten eine möglichst einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses herbeizuführen[25]. Das habe seine damalig sachbearbeitende Anwältin mit der Begründung abgelehnt, der Geschäftsführer wolle dies nicht[26]. Dass er sie (Klägerin) nun jedoch stattdessen weiterbeschäftigen wolle, behaupte die Beklagte „aus gutem Grund nicht“[27].

V. Die Beklagte entgegnet mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2016 unter anderem[28], die Klägerin habe außergerichtlich einen Abfindungsvergleich vorgeschlagen[29]. Nur ihn habe sie (Beklagte) abgelehnt[30]. Eine Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG[31] folge daraus jedoch nicht[32].

VI. Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und auf deren Anlagen sowie auf den Inhalt der Sitzungsniederschriften verwiesen.

Aus den Gründen

Dem Auflösungsantrag war zu entsprechen. - Im Einzelnen:

A. Über den Auflösungsantrag kann – per Schlussurteil – befunden werden.

Insbesondere ist eine solche Verfahrensweise nicht deshalb prozessrechtlich diskreditiert, weil über den Kündigungsschutzantrag nicht – wie geschehen (s. oben, S. 2 [I.]) - per Teilurteil hätte entschieden werden dürfen. Insofern besteht namentlich keine sogenannte Aussetzungslage (§ 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG[33], §§ 495 Abs. 1[34], 148[35] ZPO), weil etwa zunächst der Ausgang des Rechtsmittelverfahrens wegen der Berufung der Beklagten gegen das Teilurteil vom 24. Juni 2016 abzuwarten wäre:

I. Das Gericht übersieht bei dieser Beurteilung nicht, dass es langjähriger Judikatur des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und verbreiteter Instanzjudikatur entspricht, bei Kombination von Kündigungsschutz- und Auflösungsanträgen, wie sie sich aus Gründen der zeitversetzten Einbringung beider Rechtsschutzanliegen der Klägerin (s. oben, S. 2 [I.]) auch für das hiesige Verfahren ergeben hat, ein Teilurteil nach § 301 Abs. 1 ZPO[36] für unstatthaft zu erachten:

1. Diese Rechtsprechung wurzelt in einem Urteil des Zweiten Senats vom 4. April 1957[37]:

a. Dort hatte der Senat eine Entscheidung der Vorinstanz[38] aufgehoben und zur Neubewertung an eine andere Kammer des Berufungsgerichts zurückverwiesen, in der das LAG einer Kündigungsschutzklage per Teilurteil stattgegeben, den von der Arbeitgeberin „fürsorglich“ eingebrachten Auflösungsantrag hingegen zur späteren Bescheidung im „Endurteil“ (LAG a.a.O.) zurückgestellt hatte. Diese Aufspaltung hielt das Revisionsgericht für verfehlt. Stattdessen hätte – so der Senat unter Hinweis[39] auf eine Literaturstelle bei Alfred Hueck[40] und auf Unteilbarkeit beider Antragsbegehren des Arbeitgebers[41] über seine Rechtsschutzziele „gleichzeitig entschieden“ werden müssen. Immerhin beschränkte der Senat den Geltungsanspruch seiner Kritik zwar nicht in den Gründen[42], wohl aber im Leitsatz der Entscheidung[43]: Ihm ließ sich entnehmen, dass der besagte Rechtssatz (lediglich) jenen Fallgestaltungen gelte, in denen der Auflösungsantrag vom vorrangig auf Abweisung (der Kündigungsschutzklage) dringenden Arbeitgeber herrühre[44].

b. Diese Judikatur ist von späteren Senaten in den Folgejahren bestätigt worden. Gleichzeitig sah diese Rechtsprechung sich allerdings unbesehen – wenn auch zunächst noch unter dem Eindruck der Sonderlage in Beschäftigungsverhältnissen bei den alliierten Streitkräften[45] - auf die spiegelbildliche Prozesssituation, in der sich der Arbeitnehmer neben der Kündigungsschutzklage um gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses nach § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG[46] bemüht, übertragen[47]: Danach sollte ein Teilurteil i.S.d. § 301 Abs. 1 ZPO[48] über den Kündigungsschutzantrag auch dann regelmäßig unstatthaft sein, wenn der Auflösungsantrag des Arbeitnehmers auf den Erfolg der Kündigungsschutzklage aufbaute. Einschränkend betonte der Zweite Senat lediglich, dass anderes gelte, wenn sich der Arbeitgeber einer Kündigungsschutzklage per Anerkenntnis unterworfen habe[49]. Allenfalls dann möge insoweit Teilurteil ergehen und über den Auflösungsantrag im Folgeverfahren gestritten werden.

2. Das sieht Fachschrifttum vielfach anders: Gegen die zitierte Judikatur namentlich zu Auflösungsanträgen sozialwidrig gekündigter Arbeitspersonen hat sich mittlerweile eine Vielzahl von Autoren und Praktikern dezidiert ausgesprochen. Herausgegriffen seien nur Reiner Ascheid[50], Josef Biebl[51], Claas-Hinrich Germelmann[52], Manfred Löwisch[53] und Roland Schwarze[54]. Die – soweit ersichtlich – gründlichste Stellungnahme zu den aufgeworfenen prozessrechtlichen Fragen hat indessen schon 1982 in einer Besprechung des erwähnten Urteils des BAG vom Januar 1981[55] Jochen Corts beigesteuert[56]. Ihm widmete Corts schon damals folgende Worte[57]:

„§ 301 Abs. 1 PO setzt voraus, dass der Rechtsstreit einen teilbaren oder verschiedene prozessuale Ansprüche zum Gegenstand hat. Letzteres ist u.a. der Fall, wenn der Kl. einen Haupt- und einen Hilfsantrag stellt (BGHZ 56, 79 = NJW 1971, 1316). Unzulässig ist ein Teilurteil nur dann, wenn mit der Entscheidung über den Hauptantrag der über den Hilfsantrag sachlich vorgegriffen wird, wenn das Teilurteil also davon abhängt, wie der Streit über den Rest ausgeht (BGHZ 20, 311 = NJW 1956, 1030). So verhält es sich zwischen Kündigungsschutz- und Auflösungsantrag jedoch gerade nicht. Es trifft deshalb nicht zu, dass es sich bei Haupt- und Hilfsantrag um ein ,einheitliches Ganzes' handelt, das nicht zerrissen werden könnte (Stein/Jonas/Schumann/Leipold, ZPO, 19. Aufl. 1972, Anm. II B 2 b zu § 260; anders noch die von BAG AP Nr. 1 zu § 301 ZPO herangezogene Vorauflage).

Was nun das Verhältnis von Klageabweisungs- und Auflösungsantrag des ArbGeb anbelangt, so ist festzustellen, dass sie keineswegs denselben (unteilbaren) prozessualen Anspruch zum Gegenstand haben (vgl. BAG AP Nr. 31 zu § 72 ArbGG 1953 Streitwertrevision; and. aber BAG AP Nr. 5 zu § 9 KSchG 1969 [Grunsky] = SAE 1957 [Sieg]). Während Streitgegenstand des Kündigungsschutzprozesses die Frage ist, ob das Arbeitsverhältnis aus Anlass einer ganz bestimmten Kündigung zu dem mit dieser Kündigung gewollten Termin aufgelöst ist oder nicht (z.B. BAG AP Nr. 3 zu § 4 KSchG 1969 [Grunsky] = SAE 1979, 284 [Kuchinke]), richtet sich der Auflösungsantrag auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Gestaltungsurteil gegen Zahlung einer Abfindung. Es trifft auch nicht zu, dass der ArbGeb sein Auflösungsbegehren aus ,demselben Tatbestand' wie seinen Prozessantrag auf Klageabweisung herleitet (so aber BAG AP Nr. 1 zu § 301 ZPO). Vielmehr kommen für eine gerichtliche Auflösung auch Gründe in Betracht, die erst nach Ausspruch der Kündigung entstanden sind (KR-Becker, § 9 KSchG Rz. 54).

Nichts anderes als für den (echten) Hilfsantrag des ArbG kann für den (unechten) Hilfsantrag des ArbN gelten, den er für den Fall des Obsiegens mit seinem Feststellungsantrag gestellt hat. Der Kündigungsschutzprozess wandelt sich eben nicht in einen Auflösungsprozess, auch wenn bei gerichtlicher Auflösung die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst worden ist, nach Ansicht des BAG (AP Nr. 5 zu § 7 KSchG [Schnorr von Carolsfeld] = SAE 1957, 192 [Dachselt]) im Tenor des Urteils nicht ausdrücklich getroffen zu werden braucht. Jedenfalls bei Abweisung des Auflösungsantrags wird eine solche Feststellung wieder notwendig“.

II. Der Überzeugungskraft dieser Einwände könnte sich die befasste Kammer – käme es noch darauf an - nicht verschließen. Denn schon die Prämisse der erwähnten Rechtsprechung hielte näherer Prüfung nicht stand. Tatsächlich wäre für die hiesige Verfahrenslage der Sache nach jedoch ohnehin „Entwarnung“ zu geben, weil der – vermeintliche – Fehler der Sachbehandlung spätestens durch die Folgeentwicklung geheilt wäre:

1. Diesbezüglich hat der Zweite Senat des BAG in seiner jüngsten Sachbefassung im Mai 2010 aus guten Gründen davon abgesehen, von der nach besagter Rechtsprechung im Raum stehenden Option Gebrauch zu machen und die Streitsache an das dortige Berufungsgericht zurückzuverweisen. Auch dieses hatte – wie schon die Vorinstanz des Jahres 1954 (s. oben, S. 5 [I.1 a.] mit Fn. 38) - keine Bedenken gehegt, über den Kündigungsschutzantrag selbst in einer Prozesskonstellation durch Teilurteil zu befinden, in der ein Auflösungsantrag (neuerlich: erst zweitinstanzlich) von Arbeitgeberseite gestellt war. Der Grund lag dort darin, dass das Berufungsgericht mittlerweile auch für den Auflösungsantrag entschieden hatte. In dieser Situation, so der Zweite Senat nun[58], bestehe keine „Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen“ mehr, der seine Judikatur vorbeugen wolle, so dass „ein Mangel des Teilurteils als geheilt angesehen werden“ könne. - Nichts anderes hätte wohl – erst Recht - für die Situation des (hiesigen) Streitfalls angesichts des Auflösungsantrags der Klägerin zu gelten.

2. Nur ergänzend sei auf diesem Hintergrund verdeutlicht, dass die Zeit für eine Neubesinnung über Plausibilität und Grundlagen besagter Judikatur ohnehin reif erschiene:

a. Dafür ist einmal maßgeblich, dass bereits der Ausgangsgedanke der Rechtsprechung des Jahres 1957 in hohem Maße anfechtbar wirkt: Zum einen galt bereits damals zum arbeitsgerichtlichen Verfahren das sogenannte Beschleunigungsgebot (§ 9 Abs. 1 ArbGG 1953[59]), mit dem sich eine objektiv unnötige „Warteschleife“ für die Parteien durch Rückverweisung in den Instanzenrechtszug kaum vereinbaren ließ. Immerhin wäre dem Problem vermeintlicher „Widersprüchlichkeit“ eines Teilurteils selbst in der damaligen Prozesslage mit einem Auflösungsantrag des Arbeitgebers durch schlichte Klarstellung des Abweisungstenors mit sprachlichen Mitteln (etwa: „Wegen des Kündigungsschutzantrags wird die Klage abgewiesen“) unschwer zu bewältigen gewesen. Darüber hinaus hatte schon Alfred Hueck in der vom BAG seinerzeit angesprochenen Belegstelle[60] gar nicht im Sinn, prozessuale Hürden zu errichten: Er hatte lediglich, wie schon in beiden Vorauflagen seiner Kommentierung des seinerzeit noch „frischen“ Kündigungsschutzgesetzes[61], zu bedenken gegeben, dass eine Tenorierung zur Unwirksamkeit der Kündigung und Auflösung des Arbeitsverhältnisses „widerspruchsvoll klinge“[62]. - Verhält es sich, dann handelte es sich von vornherein um einen sprachästhetischen – nicht prozessualen – „Schönheitsfehler“.

b. Erst Recht kann jedenfalls in Zeiten, in denen das erwähnte Beschleunigungsgebot des § 9 Abs. 1 Satz 1 ArbGG[63] mittlerweile durch § 61 a Abs. 1 ArbGG[64] normativ sogar eigens Verstärkung erhalten hat[65], endgültig nicht mehr guten Gewissens vertreten werden, eine Abschichtung des Kündigungsschutzantrags durch Teilurteil sei unstatthaft. Das wäre sachlich nicht geboten und verfahrensökonomisch kontraproduktiv. Insofern sprächen heute weder prozessrechtliche noch pragmatische Gesichtspunkte dafür, ein Teilurteil allein deshalb nicht gelten zu lassen, weil es – dem Beschleunigungsgebot folgend – bereits bei Entscheidungsreife ergangen ist.

B. Ist somit dem Auflösungsantrag der Klägerin inhaltlich näher zu treten, so war ihm der Erfolg – wie eingangs (s. oben, S. 4 [vor A.]) schon angeklungen - nicht zu versagen. - Die Einwände der Beklagten helfen dem nicht ab:

I. Was die Auflösung zunächst dem Grunde nach betrifft, so bestimmt der eingangs schon zitierte § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG[66], dass das Gericht das Arbeitsverhältnis auf Antrag des Arbeitnehmers aufzulösen habe, wenn diesem die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses „nicht zuzumuten“ sei.

1. Ob das (Unzumutbarkeit) der Fall ist, sehen die Parteien naturgemäß unterschiedlich, was freilich schon angesichts des kodifizierten Rechtsstoffs nicht verwundert: Da sich die gesetzliche Redaktionstechnik mit dem Begriff der (Un-)Zumutbarkeit eines sogenannten „regulativen Rechtsprinzips“ bedient[67], bietet sich schon der Text des Gesetzes als Projektionsfläche für Wunschergebnisse jeder Art an[68].

a. Sucht man auf diesem Hintergrund besseren Aufschluss in den Gesetzesmaterialien[69], so finden sich dort in der Tat zumindest einige Facetten, die Orientierungshilfen leisten können. Zur ursprünglichen Fassung des damaligen § 7 KSchG wird von den Redakteuren nämlich zur Veranschaulichung erwähnt[70], dass „zum Beispiel“ an Fälle zu denken sei, in denen als Kündigungsgründe unzutreffende ehrverletzende Behauptungen über die Person oder das Verhalten des Arbeitnehmers leichtfertig aufgestellt worden seien oder das Vertrauensverhältnis im Verlauf des durch die Kündigung ausgelösten Verfahrens ohne wesentliches Verschulden des Arbeitnehmers zerrüttet worden sei.

b. Die - ausdrücklich beispielhafte - Aufzählung denkbarer Szenarien als Schlaglichter relevanter Problemlagen für entschädigungspflichtige Vertragsauflösung verdeutlicht zweierlei: Zum einen stellt sie klar, dass die genannten Störungsphänomene alles andere bezeichnen als einen „numerus clausus“ normativ anzuerkennender Unzumutbarkeitslagen. Zum anderen fehlt eine Grundlage zur unnötig restriktiven Annahme, die Tragweite des § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG beschränke sich zwangsläufig auf Umstände, die im Zusammenhang mit der Kündigung oder dem Kündigungsschutzprozess stehen[71]. Dem entspricht das Fachschrifttum, wenn neben den beiden erwähnten Fallgruppen – systemgerecht - auch durchaus andere Unzumutbarkeitslagen unmissverständlich gleichrangig zur Sprache gebracht werden[72].

c. Nichts anderes ergibt die – an sich völlig zutreffende – Feststellung, dass das Kündigungsschutzgesetz in erster Linie „Bestandsschutz“ vermitteln solle und nicht auf ein „Abfindungsgesetz“ zu reduzieren sei[73]. Dabei sollte allerdings weder die historische Entwicklung noch die Frage vernachlässigt wer-

den, wessen Handlungsmacht kraft Kündigungsschutzes begrenzt werden soll. Insofern hat auch das BAG schon vor mehr als 35 Jahren mit vollem Recht daran erinnert, dass es nicht Sinn dieses plakativen Motto's sei, die Rechte der Schützlinge des Gesetzes zu verkürzen[74]. Nur dies entspricht in der Tat dem historischen Sinn kodifizierten Kündigungsschutzes im Nachkriegsdeutschland: Danach ist es der Arbeitgeber, der sich nach unwirksamer Kündigung nicht (mehr),

wie zuvor seit dem Betriebsrätegesetz von 1920[75] (§ 87 Abs. 2 Satz 1 BRG[76]) bei Bedarf umstandslos „freikaufen“[77] können soll. Insofern ist jedenfalls nicht er geborener Kandidat für das Recht, sich nach erwiesener Unwirksamkeit seiner Kündigung zulasten der Zielperson auf „Bestandsschutz“ zu berufen. Richtigerweise gehört danach der Gedanke des „Bestands“-, statt „Abfindungsschutzes“ in aller Regel in den hier nicht interessierenden normativen Rahmen des § 9 Abs. 1 Satz 2 KSchG[78], der den Auflösungsantrag des Arbeitgebers betrifft, nicht in den des hiesigen § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG[79].

ad. Für eine differenzierende Betrachtung beider Fallgestaltungen sprechen

schließlich nicht zuletzt unter dem „Firmament[80]“ grundrechtlicher Schutzpflichten[81] (s. Art. 1 Abs. 3[82], 2 Abs. 2 Satz 1[83] GG) elementare Prinzipien des heutigen – wohlweislich präventiv orientierten – betrieblichen Gesundheitsschutzes (s. § 2 Abs. 1[84], § 3[85], § 5 Abs. 2 Nr. 6[86] ArbSchG). Hält man sich dafür vor Augen, dass namentlich zwischenmenschliche Konflikte am Arbeitsplatz nach gesicherten Erkenntnissen der heutigen Humanwissenschaften für Betroffene – im Unterschied zur psychisch unbeteiligten Organisation – bei ungünstigen Bedingungen akute Überforderung ihrer gesundheitlichen Ressourcen heraufbeschwören[87], so kann bei der Frage der „Unzumutbarkeit“ der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bereits die Existenz eines (und sei es: diesmal noch fehlgeschlagenen) Kündigungsversuchs nicht ohne Weiteres ad acta gelegt werden[88]. Gerade sie kann der Zielperson vielmehr demonstrieren, dass ihre Zeit im Hause des Arbeitgebers abgelaufen ist und dieser die nächstbeste Gelegenheit (oder, was er dafür hält und notfalls erklärt) zur Trennung nutzen wird. Jedenfalls sollte der hiervon für den Betroffenen ausgehende Belastungswert nicht zuletzt im Rahmen des § 9 Abs. 1 Satz 1 KSchG spätestens bei entsprechenden Anhaltspunkten im Sachverhaltsgeschehen nicht unterschätzt werden.

2. Im Lichte dieser Grundsätze kann der hiesigen Klägerin die Feststellung nicht verwehrt bleiben, dass ihr die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten in der Tat im Rechtssinne nicht zuzumuten sei. Zwar bleiben ihre Ausführungen zur Erläuterung ihrer Besorgnisse (s. oben, S. 2-3 [I.]) relativ pauschal. Tatsächlich finden diese jedoch eine tragfähige Stütze im angesprochenen Geschehensablauf in Vorfeld und Bekräftigung der Kündigung durch die Beklagte. Das sich insofern ergebende Bild der Gedeihlichkeitsperspektiven der Parteien gibt zu naivem Optimismus jedenfalls keinerlei Veranlassung:

a. Zur Erinnerung:

aa. Tatsache ist und bleibt trotz jüngster Versuche der Beklagten, das Agieren ihres Geschäftsführers gegenüber der Klägerin seit Anfang März 2016 zu relativieren[89], dass dieser ihr gegenüber offenbar nicht zu bremsen war, nachdem er entdeckt hatte, dass sie sich mit der - nach (bestrittenen) Angaben der Klägerin bei ihm in Ungnade gefallenen – Ex-Kollegin B. K.[90] Ende November 2015 in abfälliger Weise über – wie er meinte - ihn ausgetauscht hatte: Er stellte die Klägerin nicht nur prompt „zur Rede“ (s. Teilurteil vom 24. Juni 2016 S. 3 [3.][91]); Kopie: Urteilsanlage I.). Sondern er setzte ihrem betrieblichen Dasein ohne Federlesen durch sofortige Entlassung noch an Ort und Stelle ein jähes Ende.

ab. Die so demonstrierte Haltung wich auch nach wiederholtem Überschlafen keinerlei Innehalten zu Gründen und Tragweite seiner Spontanimpulse. Jedenfalls nicht im Sinne einer Problementschärfung. Im Gegenteil: Nun widmete er sich nach Einholung rechtlicher Expertise (wohl) intensiven Recherchen, um die Klägerin unter dem 8. März 2016 (Kopie: Urteilsanlage III. zum Teilurteil vom 24. Juni 2016[92]) wissen zu lassen, dass ihre Frau K. anvertrauten Worte „den Tatbestand einer Beleidigung im Sinne des § 185 StGB“ verwirklichten. Außerdem habe sie nach seinen Eindrücken sich nicht nur der „Bestechlichkeit und Unterschlagung/Untreue zu Lasten der Firma“[93] schuldig gemacht, sondern auch und wiederholt „Arbeitszeitbetrug“[94] begangen.

ac. Mit solchen und weiteren Vorwürfen belegte die Beklagte die Klägerin sodann monatelang im Kündigungsschutzprozess. Hier bescheinigte sie dieser nicht nur des Weiteren, „schlicht gelogen“ und mit „zahlreichen Lügen“ agiert zu haben (s. Teilurteil vom 24. Juni 2016 S. 10 [c.][95]). Seither bemüht sie sich vielmehr nicht minder beharrlich darum, bei Gericht die amtliche Beglaubigung dafür zu erfahren, dass eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zur Klägerin wegen deren „Sündenregisters“ für sie – die Beklagte – objektiv unzumutbar (§ 626 Abs. 1 BGB[96]) sei.

b. All das ist im Nachhinein nicht wieder gutzumachen:

ba. So ist nicht aus der Welt zu schaffen, dass der Geschäftsführer der Beklagten die Klägerin am 4. März 2016 nach jahrelanger Zusammenarbeit ebenso abrupt wie – ginge es nach ihm - endgültig aus dem betrieblichen Sozialgeschehen ausgeschaltet hatte (Urteilsanlage I.). Ein derartiger Eklat hat aber nicht nur schon als solcher das Zeug dazu, die Zielperson für eine nicht absehbare Zeitspanne zu traumatisieren. Sein Kränkungswert enthält auch psychologisch alle Zutaten, sogar die physische Integrität des Adressaten zu gefährden[97]. Jedenfalls ist die Befürchtung der Klägerin schon deshalb nicht von der Hand zu weisen (s. oben, S. 3 [vor 2.]), ihr fehle die Kraft, zu glauben, dass sie bei Rückkehr in den Präsenzbereich des Geschäftsführers dort einem Arbeitsumfeld begegne, in welchem Wohlwollen und Vertrauen ihr gegenüber vorherrschten. Das wirkt umso brisanter, als sie dort sehr erhebliche Teile ihrer Lebenszeit zu verbringen hätte[98]. Schon dies verdeutlicht somit, wie gut die Redakteure des Kündigungsschutzgesetzes seinerzeit offenbar schon lange vor aller Forschung über die Grundlagen von Gesundheitspotentialen von Menschen (s. oben, S. 14 Fn. 87) in ihren Hinweisen darauf beraten waren (s. oben, S. 12 [vor b.]), dass sich nicht zuletzt „ehrverletzende Behauptungen“ als typischer Auflösungsgrund anböten. Verhält es sich so, dann herrscht hier schon wegen der Umstände des Trennungsgeschehens vom 4. März 2016 an hochrelevanten Gefährdungsquellen kein Mangel.

bb. Das war aber nicht alles. Denn auch das Folgegeschehen war nicht dazu angetan, sich über die zu erwartenden klimatischen Bedingungen im Hause der Beklagten noch Illusionen zu machen. Wie bereits erwähnt (s. oben, S. 16 [ab.]), nutzte der Geschäftsführer die Tage nach dem 4. März 2016 dazu, nach Kräften Material für die Möglichkeit zu sammeln, die Klägerin fortan und namentlich Dritten gegenüber – trotz des Allerweltscharakters der vermeintlichen Verfehlungen – unter größtmöglicher rhetorischer Kraftentfaltung als „kriminell“ porträtieren zu können. Das war zwar angesichts des Verlaufs der Ereignisse offensichtlich nicht Grund zur Trennung, sondern sollte den mit ihrer vorherigen Ausschaltung aus dem betrieblichen Sozialgeschehen geschaffenen Zustand nur rechtlich absichern. Gleichwohl können derartige Apostrophierungen („Straftaten“ begangen) als typischerweise empfindliche Verletzung der Selbstachtung nicht kraft bloßen Entschlusses der Zielperson in ihren Erlebnisbildern kurzerhand auf Zuruf gelöscht werden. Erst recht ist dergleichen Vorverhalten nicht geeignet, die erwähnten Besorgnisse der Klägerin mit schlichter Beteuerung zu zerstreuen, sie brauche keine „ständige Überwachung“ durch ihren Geschäftsführer zu befürchten[99]. Dass dieser sich bei entsprechender Motivation sehr wohl die Mühe machte, hat er ab spätestens 4. März 2016 bereits gezeigt. Insofern hat die von der Klägerin hier geltend gemachte Sorge auch diesbezüglich eine solide Grundlage.

II. Führt an einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses angesichts solcher Verhältnisse kein Weg vorbei, so stellt sich – neben dem Zeitpunkt der Lösungswirkung (§ 9 Abs. 2 KSchG[100]; hier: 31. Mai 2016) lediglich noch die Frage der Bemessung der zu entrichtenden Abfindung. Hier hat die Kammer es für nötig, aber auch ausreichend gehalten, der Klägerin in Anlehnung an das in § 1 a Abs. 2 Satz 1 KSchG[101] vorgezeichnete Modell bei insgesamt rund vier Jahren Unternehmenszugehörigkeit zwei Monatsvergütungen zuzusprechen. Das ergibt somit (2 x 3.100,-- Euro = ) 6.200,-- Euro (brutto).

III. Beides – also Auflösungs- und Abfindungsbefund - schlägt sich im Tenor zu I. und Tenor zu II. des Schlussurteils nieder.

C. Für Kosten und Streitwert lässt es sich – neuerlich - kurz machen:

I. Soweit das Gericht auch ohne bekundeten Wunsch der Parteien über die Verpflichtung zur Tragung der Kosten seiner Inanspruchnahme entschieden hat, bedurfte es hierzu keines Antrags (§ 308 Abs. 2 ZPO[102]). Diese Kosten hat es nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO[103] der Beklagten zuweisen müssen, weil sie im Rechtsstreit unterlegen ist (Tenor zu III.).

II. Den Wert des Streitgegenstandes hat das Gericht auch diesmal aufgrund des § 61 Abs. 1 ArbGG[104] im Tenor festgesetzt. Ihn hat es – im Wissen, dass Auflösungsanträge nach den Gepflogenheiten der Praxis nicht werterhöhend zu wirken pflegen[105] - gleichwohl „nominell“ mit 3.100,-- Euro beziffert. Das soll verdeutlichen, dass die Rechtsmittelschwelle für die Beklagte auch hinsichtlich des Schlussurteils erreicht ist, nichts aber daran ändern, dass sich der Kostenstreitwert in jenen 18.600,-- Euro erschöpft, die insoweit schon im Teilurteil austenoriert sind. - Dies erklärt (hoffentlich) den Tenor zu IV.