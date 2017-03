Finanzgerichtsbarkeit NRW : Pilotversuch eAkte ist gestartet

An den drei nordrhein-westfälischen Finanzgerichten Düsseldorf, Köln und Münster wird seit dem 1.3.2017 die führende elektronische Gerichtsakte pilotiert. Dies bedeutet, dass in jeweils zwei Pilotsenaten für alle ab dem 1.3.2017 neu eingehenden Verfahren keine Papier-Akte mehr geführt wird, sondern ausschließlich eine elektronische Akte. Diese Finanzgerichte gehören damit zu den ersten Gerichten, die mit einer führenden elektronischen Akte arbeiten. Sie hatten bereits 2004 den elektronischen Rechtsverkehr eröffnet, der es den Verfahrensbeteiligten ermöglicht, mit dem Gericht elektronisch zu kommunizieren. Bei der Einführung der elektronischen Gerichtsakte handelt es sich um einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der fortschreitenden Digitalisierung. Die Finanzgerichte hoffen, in absehbarer Zeit auch die Steuerakten von der Finanzverwaltung in elektronischer Form bereitgestellt zu bekommen.

(PM FG Düsseldorf, Köln und Münster vom 1.3.2017)