ECOFIN : Zustimmung zum Richtlinienänderungsvorschlag zu ATAD 2

Der ECOFIN-Rat hat sich in seiner Sitzung am 21.2.2017 erneut mit dem Richtlinienänderungsvorschlag zur Bekämpfung hybrider Gestaltungen mit Drittländern (Anti Tax Avoidance Directive 2 – ATAD 2) befasst.



Die Beratungsergebnisse finden Sie in der Anlage: