EFRAG : Übernahmeempfehlungen von drei IFRS-Änderungen

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 6.4.2017 drei endgültige Übernahmeempfehlungen zu Änderungen der internationalen Rechnungslegung veröffentlicht. Bei den Änderungen handelt es sich um IFRIC 22 (Transaktionen in fremder Währung und im Voraus gezahlte Gegenleistungen), IAS 40 (Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien) und den „Jährlichen Verbesserungen 2014-2016“. Die EFRAG geht bei allen drei Änderungen davon aus, dass sie die Kriterien der IAS-Verordnung erfüllen und dem öffentlichen Interesse in Europa dienen. Die Presseerklärung der jeweiligen Übernahmeempfehlung ist auf den Internetseiten der EFRAG veröffentlicht.

(IFRIC 22: http://www.efrag.org/News/Project-270/EFRAGs-endorsement-advice-on-IFRIC-22-Foreign-Currency-Transactions-and-Advance-Consideration

IAS 40: http://www.efrag.org/News/Project-271/EFRAGs-endorsement-advice-on-Transfers-of-Investment-Property-Amendments-to-IAS-40

Jährliche Verbesserungen 2014-2016: http://www.efrag.org/News/Project-269/EFRAG-Endorsement-Advice-on-Annual-Improvements-to-IFRS-Standards-2014-2016-Cycle)