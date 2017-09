DRSC : Öffentliches Diskussionsforum zum E-DRÄS 8

Am 31.8.2017 veranstaltete das DRSC in Frankfurt a. M. ein öffentliches Diskussionsforum zur Umsetzung der neuen Berichtsvorgaben aus dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz in DRS 20 durch DRÄS 8. Dabei wurden u. a. die Themenbereiche der nichtfinanziellen Risikoberichterstattung, Berichterstattung auf Sachverhaltsebene sowie die Definition der Verhältnismäßigkeit intensiv diskutiert. Das DRSC erhielt zahlreiche wertvolle Anregungen und Hinweise für die Fertigstellung des Änderungsstandards und bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern für die Diskussionsbeiträge. Unter www.drsc.de können der Ergebnisbericht sowie die Veranstaltungsunterlage abgerufen werden. Zu einem ähnlich gelagerten Thema (IASB Diskussionspapier „Angabeprinzipien“) veranstaltet das DRSC – ebenfalls in Frankfurt a. M. – am 11.9.2017 ein weiteres öffentliches Diskussionsforum. Details dazu finden Sie unter www.drsc.de.



