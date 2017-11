CFA : Veröffentlichung von Umfrageergebnissen

-tb- Das CFA Institute hat die Ergebnisse einer im Mai durchgeführten Umfrage zu Anlageentscheidungen von professionellen Investoren veröffentlicht. Nahezu drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie ESG-Faktoren (Environmental, Social & Good Governance) in ihre Investitionsentscheidung mitaufnehmen. Berücksichtigung finden ESG-Faktoren vor allem in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika), wo 85 % der Befragten dies angaben. In Amerika spielt die Aufnahme der genannten Faktoren bei Investoren eine vergleichsweise geringere Rolle (68 %). Die Pressemitteilung und weitere Hintergründe zur Umfrage sind unter https://www.cfainstitute.org/about/press/release/Pages/10182017_137524.aspx verfügbar.