EFRAG : Veröffentlichung des Jahresberichts 2016

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 15.6.2017 ihren Jahresbericht 2016 veröffentlicht. In diesem gibt EFRAG u. a. anhand von Beiträgen des EFRAG-Präsidenten Jean-Paul Gauzès und EFRAG-Vorsitzenden Andrew Watchman Einblicke in die Finanzzahlen, ihre Prioritäten für die Zukunft und Übernahmeempfehlungen. Der Jahresbericht und die Pressemitteilung sind unter http://www.efrag.org/News/Public-114/EFRAG-Annual-Review-2016-now-available abrufbar.