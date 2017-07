EFRAG : Veröffentlichung des Entwurfs einer Stellungnahme zu Änderungsvorschlägen an IAS 16

-tb- Am 5.7.2017 hat die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) den Entwurf einer Stellungnahme zum Standardentwurf ED/2017/4 (Vorgeschlagene Änderungen an IAS 16) veröffentlicht. Die EFRAG stimmt im Wesentlichen mit den Vorschlägen des International Accounting Standards Board (IASB) überein, gibt aber zu bedenken, dass die Präzisierung des Begriffs Testläufe nicht notwendig sei. EFRAG bittet bis zum 13.10.2017 um Stellungnahmen. Der Stellungnahmeentwurf und weitere Hintergründe diesbezüglich sind unter http://www.efrag.org/News/Project-282/EFRAGs-draft-comment-letter-on-the-IASBs-ED20174-Property-Plant-and-Equipment---Proceeds-before-Intended-Use-Proposed-amendments-to-IAS-16 abrufbar.