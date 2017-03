IASB : Veröffentlichung der XBRL-IFRS-Taxonomie

-tb- Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 9.3.2017 die IFRS-Taxonomie 2017 veröffentlicht, die die International Financial Reporting Standards (IFRS) in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) übersetzt. Der IASB möchte mit der Veröffentlichung der IFRS-Taxonomie die Nachfrage nach einem elektronischen Standard zur Vermittlung bilanzieller Informationen bedienen. Die IFRS-Stiftung bietet am 28.3.2017 ein Webinar an, bei dem Fragen zur Taxonomie gestellt werden können. Die Dateien zur IFRS-Taxonomie sind auf den Internetseiten des IASB veröffentlicht (http://www.ifrs.org/XBRL/IFRS-Taxonomy/2017/Pages/IFRS-Taxonomy-2017.aspx).