ESMA : Verbesserungsbedarf bei der Durchsetzung von IFRS

-tb- Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority - ESMA) hat am 18.7.2017 in einem Peer Review Report zur Überwachung der Durchsetzung der IFRS nach den ESMA-Leitlinien für börsenkotierte Gesellschaften in der EU festgestellt, dass in einigen Bereichen noch Mängel bei der Umsetzung bestehen. Dies betrifft u. a. den Detailgrad der Überprüfung von Abschlussangaben; hierbei greife die reine Korrektur von falschen Angaben im Anhang zu kurz. Aber auch die Höhe der finanziellen Ressourcen und der von nationalen Aufsichten betriebene Personalaufwand werden in Teilen als unzureichend kritisiert. Der gesamte Bericht ist unter https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-4138_peer_review_report.pdf abrufbar.