RdF-Workshop





RdF-Workshop zum Frankfurter Kommentar -

Aktuelle Fragen des Kapitalanlagerechts



Am 25. April 2017 in Frankfurt am Main.

Für Abonnenten nur 249,-€

Für weitere Informationen und Anmeldung hier klicken



Themen u.a.:

-EU-Agenda im Kapitalanlagerecht 2017 ff.

-Qualifizierte Infrastrukturinvestitionen unter Solvency II - Theorie & Praxis

-Venture Capital Fonds - Strukturierungsalternativen im Zeitalter von RAIF und EuVECA

-Ausrichtung von Master-Spezialfonds-Strukturen ab 2018: Spezialinvestmentsfonds vs. Investmentfonds

-Steuerliche Herausforderungen bei Kapitalanlagen