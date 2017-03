FSR : Stärkung der Bedeutung klimabezogener Angaben

-tb- Die Finanzminister und Notenbankchefs der G-20 haben sich am 17./18. 3.2017 in Baden-Baden getroffen. Im Anschluss daran hat nun der Finanzstabilitätsrat (FSR) ein Schreiben an die Finanzminister und Notenbankchefs veröffentlicht, das die Bedeutung klimabezogener Finanzangaben hervorhebt. Die vom FSR gegründete Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) hatte im Dezember 2016 ein Konsultationsdokument herausgegeben, in dem sie die notwendigen Marktanpassungen an den Klimawandel erläuterte. Das Schreiben stellt der FSR auf seiner Internetseite zur Verfügung (http://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Chairs-letter-to-G20-FMCBG-March-2017.pdf).