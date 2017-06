EFRAG : Rückmeldungen zum Stellungnahmenentwurf zu den Änderungen an IFRS 9

-tb- Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat am 13.6.2017 eine Zusammenfassung der Rückmeldungen zum Stellungnahmenentwurf zu den Änderungen an IFRS 9 veröffentlicht. Den Entwurf , in dem sie sich kritisch gegenüber der Neuregelung zeigte, dass Vermögenswerte mit positiver und negativer Ausgleichsleistung als Vorfälligkeitsregelung unterschiedlich behandelt werden sollen, hatte EFRAG am 31.5.2017 herausgegeben. Die Mehrheit der Rückmeldungen stimmt dieser Meinung zu. In der Zusammenfassung der Rückmeldungen werden die wesentlichen Rückmeldungen und ihr Einfluss auf die endgültige Stellungnahme detailliert erläutert. Die Zusammenfassung ist unter http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FFeedback%2520statement%2520on%2520DCL%2520on%2520IASB%2520ED-2017-3.pdf abrufbar.