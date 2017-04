FRC : Potenzielle Auswirkungen des EU-Austritts von Großbritannien

-tb- Der UK Financial Reporting Council (FRC) hat am 29.3.2017 seine Planung für die Jahre 2017 und 2018 veröffentlicht. In der Planung geht der FRC auch auf die potenziellen Auswirkungen eines Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union für die Rechnungslegung ein. Der FRC verweist auf potenziell signifikante Implikationen beim IFRS-Endorsement-Prozess und erläutert, dass die weitere politische Entwicklung nur sehr schwer vorherzusehen ist. Die Planung 2017/2018 ist auf den Internetseiten des FRC www.frc.org.uk veröffentlicht.