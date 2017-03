IDW : IDW EPS 860 für die IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung

Für IT-Prüfungen außerhalb der Abschlussprüfung wurde in der Praxis bisher überwiegend IDW PS 330in Kombination mit IDW RS FAIT 1 in analoger Anwendung herangezogen, da kein eigener IDW-Prüfungsstandard für diese Zwecke bestand. Der IDW EPS 860 soll diese Lücke schließen. Er steht – so das IDW – im Einklang mit dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" und ermöglicht hinsichtlich der Beurteilungskriterien einen breiten Anwendungsbereich. Es sei beabsichtigt, IDW-Prüfungshinweiseund ggf. weitere IDW Verlautbarungen zu entwickeln, die die Anwendung der Grundsätze des IDW EPS 860 in Bezug auf die Prüfung einzelner IT-gestützter Prozesse und Verfahren konkretisieren. Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge werden an die Geschäftsstelle des IDW bis zum 30.9.2017 erbeten. Der Entwurf eines IDW-Prüfungsstandards „IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung (IDW EPS 860)“ wird in der IDW Life 6/2017 veröffentlicht werden. Eine Downloaddatei finden Sie unter www.idw.de in der Rubrik "Verlautbarungen, Entwürfe".

(IDW Aktuell vom 29.3.2017)