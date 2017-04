IDW EPS 405setzt die vom IAASB verabschiedeten Anforderungen des International Standard on Auditing (ISA) 705 "Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report" unter Berücksichtigung der deutschen gesetzlichen Besonderheiten sowie der Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ("EU-APrVO") um.

IDW EPS 406 setzt die vom IAASB verabschiedeten Anforderungen des International Standard on Auditing (ISA) 706 "Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report" unter Berücksichtigung der deutschen gesetzlichen Besonderheiten sowie der Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ("EU-APrVO") um.