ESMA/DRSC : Feldtest zur Einführung von ESEF

Die European Securities and Markets Authority (ESMA) hat am 28.6.2017 zur Teilnahme an einem Feldtest zur Einführung eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats (European Single Electronic Format – ESEF) aufgerufen. In den Feldtests sollen im Rahmen von Workshops die Jahresfinanzberichte von Unternehmen in ein elektronisches Format auf Basis der entwickelten ESEF-Spezifikationen der ESMA überführt werden. Als Teilnehmer werden gesucht:

Kapitalmarktorientierte Unternehmen aller Industrien, die Konzernabschlüsse nach IFRS erstellen, sowie

Software-Anbieter.

Rückmeldungen zur Teilnahme werden von der ESMA bis zum 14.7.2017 erbeten. Die einzelnen Workshops werden im Zeitraum bis Ende August 2017 stattfinden. Als Arbeitsumfang für den Feldtest werden von der ESMA zwei Präsenztage in den Geschäftsräumen in Paris sowie zusätzliche Webinare zur Vor- und Nachbereitung veranschlagt.

Aus Sicht des DRSC handelt es sich um eine sehr kompakte Möglichkeit, die Herausforderungen bei der Implementierung eines ESEF aus Unternehmenssicht noch im Entwicklungsprozess der Regelungen zu adressieren. Es unterstützt daher den Aufruf der ESMA und hält eine zahlreiche Beteiligung deutscher Unternehmen an dem Feldtest für wichtig, um ein umfassendes Meinungsbild der Konstituenten zu gewährleisten.

Die ESMA will anschließend den Feldtest auswerten sowie die weiteren Einzelheiten entwickeln, um schließlich den Vorschlag eines technischen Regulierungsstandards zum ESEF bis Anfang 2018 an die EU-Kommission übermitteln zu können.

(www.drsc.de)