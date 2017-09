IASB : Exposure Draft zu Ergänzungen bei IAS 8

-tb- Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 12.09.2017 einen Entwurf (Exposure Draft) zu IAS 8 "Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler"vorgestellt. Der Entwurf verfolgt das Ziel einer vereinfachten Unterscheidung zwischen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf der einen Seite und Schätzungen auf der anderen Seite. Die Unterscheidung ist wichtig, da Änderungen bei Schätzungen häufig zu Änderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens führen, wohingegen solche Auswirkungen bei geänderten Bilanzierungsmethoden eher selten sind. In der Vergangenheit wurden Abweichungen zu den Bestimmungen gemäß IAS 8 in der praktischen Anwendung bei den Unternehmen festgestellt.

Die Kommentierungsfrist zum Entwurf läuft ab sofort und endet am 15.1.2018. Der Exposure Draft ist unter http://www.ifrs.org/projects/work-plan/accounting-policies-and-accounting-estimates/comment-letters-projects/exposure-draft-accounting-policies-and-accounting-estimates/ abrufbar.