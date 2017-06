DRSC : Entwurf des Anwendungshinweises zu IFRS 2 (E-AH 4)

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) hat am 28.6.2017 den Entwurf des Anwendungshinweises zu IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütungen“ veröffentlicht. Stellungnahmen werden erbeten bis zum 11.8. 2017 (bahrmann@drsc.de).

Der IFRS-Fachausschuss (FA) hatte nach der Veröffentlichung der endgültigen Änderungen an IFRS 2 vom Juni 2016 und nach öffentlicher Konsultation festgestellt, dass die neuen Regelungen zur Bilanzierung von Nettoerfüllungsvereinbarungen den Fall von Kompensationszahlungen an Mitarbeiter aufgrund zu viel einbehaltener EK-Instrumente nicht hinreichend klar und präsent behandeln. Aus diesem Grund hatte der IFRS-FA beschlossen, den bilanzierenden Unternehmen mit dem Anwendungshinweis eine Hilfestellung zu geben.

E-AH 4 „In Eigenkapitalinstrumenten erfüllte anteilsbasierte Mitarbeitervergütungen mit Nettoerfüllungsvereinbarungen: Bilanzierung von Kompensationszahlungen“ ist keine Interpretation, sondern reproduziert die vom IASB/IFRS IC und seinem Mitarbeiterstab angestellten themenspezifischen Überlegungen, die jedoch nicht in IFRS 2 eingegangen sind. Unter www.drsc.de ist der Entwurf in deutscher und in in englischer Sprache abrufbar.

