EFRAG : Diskussionspapier zur Goodwill Werthaltigkeitsprüfung

-tb- Im Zusammenhang mit dem Post-implementation Review von IFRS 3 wurde Kritik an der Goodwill-Werthaltigkeitsprüfung nach IAS 36 laut. Unter anderem wurde kritisiert, dass die Werthaltigkeitsprüfung zu komplex, zeit- und kostenintensiv sei. Am 29.6.2017 veröffentlichte die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ein Diskussionspapier zu dieser Thematik. Das Papier konzentriert sich dabei auf die Zuweisung von Goodwill zu Zahlungsmittel generierenden Einheiten und auf die Bestimmung des erzielbaren Betrags. EFRAG erbittet bis zum Ende dieses Jahres um Stellungnahmen. Das Diskussionspapier und weitere Hintergründe diesbezüglich sind unter http://www.efrag.org/News/Project-279/New-EFRAG-discussion-paper-tackles-goodwill-impairment-testing?AspxAutoDetectCookieSupport=1 abrufbar.