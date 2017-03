IASB : Diskussionspapier zur Angabeinitiative

Im Rahmen seiner Angabeninitiative hat der International Accounting Standards Board (IASB) am 30.3.2017 sein Diskussionspapier "Disclosure Initiative - Principles of Disclosure" veröffentlicht. In dem Konsultationsdokument werden Problempunkte im Kontext der IFRS-Anforderungen für Anhangangaben thematisiert und Überlegungen erörtert, inwiefern neue bzw. verbesserte Prinzipien im IFRS-Regelwerk diese Probleme adressieren können. Die unterbreiteten Verbesserungsvorschläge sollen im Ergebnis:

- eine Hilfestellung für Abschlussersteller bei der Anwendung der IFRS-Vorgaben für eine effektivere Kommunikation der geforderten Anhangangaben bewirken,

- die Effektivität der Anhangangaben für den Abschlussadressaten im Allgemeinen verbessern,

- den IASB unterstützen, Verbesserungen hinsichtlich der Vorgaben für Anhangangaben im IFRS-Regelwerk umzusetzen. (Zusammenfassung)



Das DRSC hat zum Inhalt des Diskussionspapiers zwei öffentliche Veranstaltungen angesetzt. Die erste Veranstaltung am 28.8.2017 dient als Schulungsveranstaltung, in der die Kerninhalte und Änderungsvorschläge im Diskussionspapier der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die zweite Veranstaltung im September soll den Teilnehmern die Gelegenheit geben, eigene Sichtweisen unmittelbar mit dem DRSC sowie mit Vertretern des IASB und der EFRAG zu erörtern. Weitere Information zur Anmeldung befinden sich auf der Webseite des DRSC.



Stellungnahmen zu dem Diskussionspapier werden in elektronischer Form erbeten und sind bis zum 2.10.2017 auf der Internetseite des IASB www.ifrs.org (hier: ‘Comment on a Proposal‘) einzureichen. (IASB Pressemitteilung)

