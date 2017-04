BR : CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz nicht in den Vermittlungsausschuss

Der Bundesrat (BR) hat in seiner 956. Sitzung am 31.3.2017 beschlossen, zu dem vom Deutschen Bundestag am 9.3.2017 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) einen Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 GG nicht zu stellen (BR-Drs. 201717).