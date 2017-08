IFAC/IIRC : Bericht zur Anwendung von Integrierter Berichterstattung für KMU

-tb- Der internationale Wirtschaftsprüferverband, International Federation of Accountants (IFAC), und das International Integrated Reporting Committee (IIRC) haben am 3.8.2017 einen Bericht veröffentlicht, in dem die Vorteile von integriertem Denken und integrierter Berichterstattung für KMU hervorgehoben werden. Die Pressemitteilung und die Veröffentlichung sind unter http://www.ifac.org/news-events/2017-08/integrated-thinking-reporting-helps-small-medium-entities-drive-valuehttp://www.ifac.org/news-events/2017-08/integrated-thinking-reporting-helps-small-medium-entities-drive-value abrufbar.