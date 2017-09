DRSC : Anwendungshinweis zu IFRS 2 verabschiedet

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) hat am 13.9.2017 den Anwendungshinweis DRSC AH 4 „In Eigenkapitalinstrumenten erfüllte anteilsbasierte Mitarbeitervergütungen mit Nettoerfüllungsvereinbarungen: Bilanzierung von Kompensationszahlungen“endgültig verabschiedet. Dem vorausgegangen war die Zustimmung des IFRS-FA zum Text des Anwendungshinweises auf der 61. Sitzung vom 4.9. vorbehaltlich letzter redaktioneller Änderungen. Der Anwendungshinweis behandelt die Bilanzierung von Kompensationszahlungen an Mitarbeiter, wenn im Rahmen von Nettoerfüllungsvereinbarungen eine zu hohe Anzahl von Aktien für Zwecke der Lohnsteuerzahlung einbehalten wurde. Der IFRS-FA hatte nach der Veröffentlichung der endgültigen Änderungen an IFRS 2 vom Juni 2016 und nach öffentlicher Konsultation festgestellt, dass dieser Fall in IFRS 2 nicht klar und präsent behandelt wird. Der Text des Anwendungshinweises wird mit der nächsten Ergänzungslieferung für die Deutschen Rechnungslegungsstandards noch im Jahr 2017 erscheinen.

