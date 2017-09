IDW : Anforderungen an Sanierungskonzepte (IDW ES 6 n. F.)

Der Entwurf einer Neufassung des IDW S 6 hält an den Kernanforderungen zur Erstellung von Sanierungskonzepten fest. Er unterscheidet sich vom bisherigen Standard im Wesentlichen durch kürzere bzw. gestrichene Ausführungen zu erläuternden Grundlagen (insbes. zu Krisenstadien, zu Maßnahmen zur Überwindung der Krisenstadien, zum Leitbild des sanierten Unternehmens etc.). Diese sollen mit der finalen Verabschiedung in die Neufassung der Fragen und Antworten (F & A zu IDW S 6)einfließen. Neben der Straffung der Ausführungen werden einzelne Details klargestellt. So wird deutlicher als bisher erläutert, dass bei einem Sanierungskonzept für wenig komplexe Unternehmen (z. B. bei zahlreichen KMU) zwar alle Anforderungen erfüllt sein müssen, die Detailtiefe der Beschreibungen aber nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend angepasst werden kann. Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge zu dem Entwurf werden bis zum 31.1.2018 erbeten. Der IDW ES 6 n. F. wird in IDW Life 10/2017 der veröffentlicht werden. Ein Download des Entwurfs steht unter www.idw.de in der Rubrik „Verlautbarungen, Entwürfe“ zur Verfügung.

(IDW Aktuell vom 19.9.2017)