FASB : Aktualisierungsvorschlag zur Bilanzierung der anteilsbasierten Vergütung von Betriebsfremden

-tb- Der Financial Accounting Standards Board (FASB) hat am 7.3.2017 ein Accounting Standards Update zur Bilanzierung der anteilsbasierten Vergütung von Betriebsfremden vorgeschlagen. Der Vorschlag würde den Anwendungsbereich von „Topic 718 Aktienvergütung“ ausweiten. Bislang umfasst Topic 718 nur Zahlungen an Mitarbeiter, wohingegen der Aktualisierungsvorschlag die Anwendung auf Zahlungen für Güter und Dienstleistungen an Betriebsfremde erweitern würde. Den Vorschlag stellt das FASB auf seiner Internetseite zur Verfügung (http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176168873667).